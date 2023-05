Erkältung Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Illustration up-down up-down Studien Frauen häufiger und länger krankgeschrieben als Männer Von dpa | 26.05.2023, 11:23 Uhr

Frauen sind einer Studie der Krankenkasse Barmer zufolge häufiger und länger krankgeschrieben als Männer. Im vergangenen Jahr seien 81,6 Prozent der bei der Barmer versicherten berufstätigen Frauen in Mecklenburg-Vorpommern mindestens einmal krankgeschrieben gewesen, teilte die Kasse in Auswertung ihres jüngsten Gesundheitsreports am Freitag mit. Bei den Männern habe die Arbeitsunfähigkeitsquote nur bei 74,8 Prozent gelegen. Insgesamt seien 78 Prozent der Barmer-Mitglieder in MV 2022 mindestens einmal aufgrund einer Krankheit arbeitsunfähig gewesen.