Verkehr Freie Autobahnen trotz Sommerferien im Nordosten Von dpa | 09.07.2022, 14:35 Uhr

Auf den Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern blieb es am Samstag trotz der Sommerferien ruhig. Es habe keine größeren Verzögerungen durch Ferienverkehr gegeben, sagte ein Polizeisprecher in Rostock am Mittag. Allein auf einigen Bundesstraßen kam es nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) vereinzelt zu dichterem Verkehr - allerdings mit Zeitverlusten von weniger als zehn Minuten.