Das Psychedelic Experience Festival lockte in den vergangenen Jahren tausende Besucher nach Ruthen bei Lübz. In diesem Jahr ist das Festival jedoch umgezogen – auf ein doppelt so großes Gelände zwischen Gallin und Weisin. Auf der neuen Fläche rechnet der Veranstalter mit bis zu 8000 Besucher aus über 50 Ländern, darunter neben Europa, auch aus Japan, Australien, Südafrika und den USA.

Doch Festivals sowie dessen Auf- und Abbau können für die Anwohner durchaus zur Belastungsprobe werden. So sorgt massenhafter Müll nach der Airbeat One schon seit Jahren für Aufregung. Parallel dazu kritisierten die Veranstalter und Besucher im vergangenen Jahr „anlasslose“ Drogenkontrollen der Polizei bei Bahnreisenden am Bahnhof Neustrelitz, die auf dem Weg zum Fusion Festival waren. Generell werden bei der An- und Abreise zu Festivals oft Stau und chaotische Zustände erwartet. Und ganz oben steht der Kritikpunkt: Lärm.

Als Dankeschön für die Toleranz bei den Vorbereitungen für das Psychedelic Experience Festival gewährt der Veranstalter nun allen Anwohnern der umliegenden Gemeinden in einem Umkreis von fünf Kilometern freien Eintritt.

Was denken Sie: Sollte es bei allen Festivals in MV kostenlosen Eintritt für die Anwohner geben? Stimmen Sie mit ab!