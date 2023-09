Klimastreik in MV 200 Euro für alle: Fridays for Future Greifswald verteilt symbolisch Klimageld Von Katharina Golze | 15.09.2023, 17:30 Uhr In Greifswald verteilen Aktivisten von Fridays for Future Flyer, die das Klimageld symbolisieren sollen. Foto: Fotostand / K. Schmitt up-down up-down

Beim globalen Klimastreik fordert Fridays for Future Klimageld für alle. In Greifswald setzen die Aktivisten dies symbolisch um – und verteilen Flyer, die an Geldscheine erinnern.