27.04.2022

Fridays for Future ruft als Reaktion auf die Entwicklung rund um die umstrittene Klimastiftung MV für Freitag in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern zum Klimastreik auf. „An kaum einem anderen Ort wie Schwerin wird in diesen Tagen so brutal deutlich, wohin eine fossile Ideologie uns bringen kann“, hieß es dazu von Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Sie selbst will im Rahmen des geplanten Demonstrationszuges durch die Innenstadt gemeinsam mit Vertretern der Wissenschaft auftreten.