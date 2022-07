Brand bei der Getreideernte FOTO: Amira Gollnisch up-down up-down Sülsdorf Fünf Feuerwehren wegen Böschungsbrand im Einsatz Von Frank Liebetanz | 20.07.2022, 09:41 Uhr

Auf einem Acker in Höhe Sülsdorf an der B105 ist am 19. Juli gegen 11.20 Uhr eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Es war aber gar kein Rauch.