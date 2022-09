Pflege Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Fünfter Pflege-Ausbildungsjahrgang für Vietnamesen Von dpa | 05.09.2022, 10:45 Uhr

Zum fünften Mal starten junge Vietnamesen an der Unimedizin Rostock eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. Am 1. September haben 18 Frauen und 5 Männer die Ausbildung begonnen, wie eine Sprecherin der Unimedizin am Montag mitteilte. Aufgrund des akuten Fachkräftemangels sei die Unimedizin auf die Unterstützung der Kollegen aus Fernost dringend angewiesen und scheue keine Mühen, sei es bei der Unterbringung oder bei der Unterstützung bei Sprachkursen.