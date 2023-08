Das ist neu im Schuljahr 2023/24 Für 14.900 Schulanfänger in MV beginnt der Ernst des Lebens Von Karin Koslik | 25.08.2023, 13:29 Uhr Eine Schultüte gehört am ersten Schultag einfach dazu. (Symbolbild) Foto: Mascha Brichta up-down up-down

Der Sonnabend vor dem ersten Tag des neuen Schuljahres war in Mecklenburg-Vorpommern traditionell der Tag, an dem die Einschulungen gefeiert wurden. In diesem Jahr ist das nicht mehr an allen Schulen so – und das ist nicht die einzige Neuerung.