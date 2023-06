Geldautomat Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Buntes Fund im Automat: Polizei sucht vergesslichen Geldbesitzer Von dpa | 06.06.2023, 12:59 Uhr

Zwei ehrliche Finder haben der Polizei in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) Geld aus einem Bankautomaten gebracht - und damit eine Suchaktion ausgelöst. Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Besitzer der Geldscheine, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte. Die zwei Bankkunden hatten die höhere dreistellige Summe im Ausgabefach eines Geldautomaten in einem Supermarkt im Westen von Demmin am Freitag gefunden. Sie wollten zu der Zeit eigentlich selbst Geld abheben.