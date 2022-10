Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/ZB up-down up-down Kriminalität Galgen, Puppen, Axt und Fackeln: Fall bleibt rätselhaft Von dpa | 20.10.2022, 09:44 Uhr

Nach dem Bedrohungsfall mit Galgen, Fackeln und Strohpuppen in Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) sucht die Polizei weiter nach Tätern. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, haben erste Ermittlungen zu den aufgemalten Zeichen ergeben, dass das Ganze kein Fall für den Staatsschutz ist. Ansonsten seien die Umstände aber bisher noch rätselhaft. Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonntag auf dem Wäscheplatz eines Mehrfamilienhauses einen Galgen und mehrere Strohpuppen installiert.