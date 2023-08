Vorpommern-Rügen Garage und Nebengebäude auf Rügen ausgebrannt Von dpa | 07.08.2023, 08:47 Uhr Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Norden Vorpommerns haben am Wochenende zwei Brände an Garagen und einem Nebengebäude Schäden verursacht. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt, wie ein Polizeisprecher am Montag in Stralsund sagte.