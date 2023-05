Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Gasballon havariert: Zwei Verletzte, 80.000 Euro Schaden Von dpa | 01.05.2023, 17:13 Uhr

Ein Wasserstoffballon mit zwei Menschen an Bord ist am Montag in einem Waldstück bei Weitenhagen in der Nähe von Greifswald zu Boden gestürzt. Die 52 und 59 Jahre alten Insassen wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Sie hatten an der 31. Richard-Schütze-Wettfahrt für Gasballone teilgenommen und berichteten der Polizei, dass starke Fallwinde den Ballon zu Boden gedrückt hätten. An dem Ballon entstand den Angaben zufolge ein Schaden von 80.000 Euro. Die Polizei hatte zuvor mehrere Hinweise auf den Unfall erhalten.