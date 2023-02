Netzbetreiber Gascade Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Netzbetreiber Gascade plant Wasserstoff-Pipeline von Bornholm nach Lubmin Von dpa | 02.02.2023, 13:37 Uhr

Mit einer 140-Kilometer langen Pipeline will der Netzbetreiber Gascade in Zukunft mittels Windkraft erzeugten Wasserstoff von der Ostsee nach Lubmin bringen. Ab 2027 solle die von der dänischen Insel Bornholm startende Leitung den sogenannten grünen Wasserstoff zum deutschen Festland transportieren, teilte Gascade am Donnerstag mit. Bis 2030 wird eine Kapazität von bis zu 10 Gigawatt angestrebt.