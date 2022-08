ARCHIV - Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Nordwestmecklenburg Entwarnung nach Evakuierung wegen Gaslecks in Lübstorf Von Stefanie Milius | 11.08.2022, 16:36 Uhr | Update vor 35 Min.

Die Polizei hat die in Lübstorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) wegen eines Gaslecks vorsorglich vorgenommene Sperrung der Bahnhofstraße noch am Donnerstagabend (18.00 Uhr) aufgehoben. Es habe keine Verletzten und keine Schäden gegeben, alle Bewohnerinnen und Bewohner seien in ihre Häuser zurückgekehrt, teilte die Polizeiinspektion Wismar am Freitag mit.