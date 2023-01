Gastronomie Foto: Felix Hörhager/dpa/Symbolbild up-down up-down Gastgewerbe Gastrobranche sieht Zukunft in mehr regionalen Produkten Von dpa | 09.01.2023, 06:31 Uhr

Die Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern denkt an die Zeit nach der Energiekrise - auch kulinarisch. Auf die Geschmäcker der jüngeren Generationen will sie reagieren.