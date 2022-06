ARCHIV - Ein Koch probiert ein Gericht. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Jens Büttner Essen & Trinken „Gault&Millau“ zeichnet beste Restaurants im Nordosten aus Von dpa | 20.06.2022, 13:11 Uhr

Die Restaurants „Der Butt“ in Rostock, „Friedrich Franz“ in Bad Doberan und „Klassenzimmer“ in der Feldberger Seenlandschaft gehören laut Gastronomieführer „Gault&Millau“ zu den besten Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern. Alle drei Restaurants erhielten in der neuen Ausgabe drei Kochhauben und Prädikat, teilte der Verlag am Montag mit. Neu in die Liste aufgenommen wurde mit drei Kochhauben das „Kulmeck Restaurant“ in Heringsdorf.