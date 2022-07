ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Kriminalität Gefährliche Körperverletzung bei Streit in Stralsund Von dpa | 23.07.2022, 11:54 Uhr

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Stralsund ist ein Beteiligter schwer verletzt worden. Die 25 und 34 Jahre alten Männer sollen in der Nacht zum Samstag aus zunächst nicht bekannten Gründen auf dem Neuen Markt in Streit geraten sein, teilte die Polizei am Morgen mit. Der jüngere Mann habe mit einem Messer auf den Oberkörper des 34-Jährigen eingestochen. Dieser sei dabei so schwer verletzt worden, dass er im Klinikum Stralsund notoperiert werden musste. Der 25-jährige Verdächtige wurde laut Angaben der Polizei wenig später festgenommen.