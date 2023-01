Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Produktpiraterie Gefälschte Marken-Mode verkauft: Verdächtiger überführt Von dpa | 06.01.2023, 12:05 Uhr

Mit Hilfe eines Testkäufers hat die Polizei einen Verkäufer von gefälschter Kleidung und Fake-Accessoires ertappt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, wurden in der Wohnung des 34-Jährigen in Neubrandenburg solche Waren kistenweise beschlagnahmt. Die etwa 500 Jacken, Hosen, T-Shirts oder Mützen hatten zwar die Logos von bekannten Markenherstellern, diese waren aber komplett gefälscht. Sogenannte Cybercrime-Spezialisten der Kriminalpolizei waren dem Verdächtigen auf die Spur gekommen.