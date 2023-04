Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Geflüchtete lehnen Essen ab: Polizeieinsatz und Schlichtung Von dpa | 16.04.2023, 17:18 Uhr

Probleme mit der Essensversorgung haben zu einem Polizeieinsatz mit glimpflichem Ausgang in einer Flüchtlingsunterkunft in Rostock geführt. Mitarbeiter in der Unterkunft im Stadtteil Schmarl hätten sich von protestierenden Bewohnern bedroht gefühlt und die Polizei verständigt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Nach vorliegenden Erkenntnissen hätten sich rund 40 Geflüchtete am Samstag lautstark über die Verpflegung beschwert und diese auf den Boden geschmissen.