Unfälle Geländewagen fährt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 15.02.2023, 15:37 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Straßenbaum ist ein Autofahrer in Süderholz (Vorpommern-Rügen) lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, war der 58-Jährige mit seinem Geländewagen am Morgen im Ortsteil Neuendorf nach rechts von der Straße abgekommen. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten und zu dem Zeitpunkt nicht ansprechbaren Greifswalder, der ins Krankenhaus nach Bartmannshagen bei Grimmen kam. Die Unfallursache sei noch unklar. Die Straße musste zur Bergung zeitweise gesperrt werden.