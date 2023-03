Schnelle Hilfe bei einer Panne Foto: Ralf Hirschberger up-down up-down Pannenhilfe des ADAC Gelbe Engel rücken in MV täglich zu 175 Einsätzen aus Von Thomas Volgmann | 14.03.2023, 13:33 Uhr

Das Auto springt nicht an oder der Reifen hat ein Loch. Oft hilft der Pannendienst des ADAC in höchster Not.