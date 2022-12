Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Geldautomaten gesprengt: Prozessbeginn gegen zwei Angeklagte Von dpa | 10.12.2022, 08:29 Uhr

Zwei mutmaßliche Geldautomatensprenger müssen sich von Montag an vor dem Landgericht Rostock verantworten. Die beiden Männer sollen im September und Oktober vergangenen Jahres in drei Fällen Geldautomaten im Nordosten mittels Gaseinleitung gesprengt oder dies versucht haben, wie das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern mitteilte. In einem Fall sollen sie eine sechsstellige Summe erbeutet haben. Bei den Sprengungen entstand jeweils Sachschaden in den jeweiligen Bankfilialen und den dazugehörigen Gebäuden. Personen seien dabei jedoch nicht verletzt worden.