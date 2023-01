Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Geldautomatensprengung in Strasburg: Täter weiter flüchtig Von dpa | 13.01.2023, 09:02 Uhr

Gut eine Woche nach der Sprengung eines Geldautomaten in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) prüft die Polizei mehrere Hinweise von Zeugen, die Täter sind aber weiter auf der Flucht. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, gibt es noch keine heiße Spur zu den Tatverdächtigen. Der Vorfall hatte sich in der Nacht zum 5. Januar in einer Sparkassenfiliale im Zentrum der Stadt an der Bundesstraße 104 ereignet.