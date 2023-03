Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Geldbörsen reihenweise weg: Polizei warnt vor Taschendieben Von dpa | 15.03.2023, 11:57 Uhr

Die Polizei in Westmecklenburg warnt aus aktuellem Anlass vor dreisten Taschendieben. Im März wurden innerhalb von zwei Wochen 13 Geldbörsen von Kunden und Kundinnen in Einkaufsmärkten gestohlen, wie die Polizei in Ludwigslust am Mittwoch mitteilte. Einige Opfer seien dabei recht leichtsinnig gewesen, da sie ihre Handtaschen an die Einkaufswagen angehangen oder dort hineingelegt, aber nicht immer unter Aufsicht gehabt hätten.