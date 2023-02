Gemeinschaftsunterkunft in Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Gemeinschaftsunterkünfte Gemeindetag: Nachholbedarf bei Unterbringung Geflüchteter Von dpa | 03.02.2023, 12:56 Uhr

Der Kreisverband des Städte- und Gemeindetags in Nordwestmecklenburg sieht Nachholbedarf bei Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften. „Der Landkreis Nordwestmecklenburg betreibt lediglich eine Einrichtung in Wismar mit etwa 400 Plätzen“, teilte der Kommunalverband am Freitag in Grevesmühlen mit. In anderen Kreisen im Nordosten gebe es mehrere und kleinere Standorte.