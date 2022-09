Erbprinz Georg Alexander zu Mecklenburg und Hande Macit Foto: Ines Jung, Neustrelitz/Verein Kulturgut Mecklenburg-Strelitz/dpa/Archivbild up-down up-down Adel Georg Alexander heiratet Hande: Herzogliche Hochzeit Von dpa | 17.09.2022, 01:02 Uhr

In Neustrelitz wird am Samstag Adel erwartet. In der Stadtkirche will Georg Alexander, der Erbprinz des Hauses Mecklenburg-Strelitz, eine Niederländerin kirchlich und öffentlich heiraten. Standesamtlich wurde die Ehe schon geschlossen.