Till Backhaus Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down Landesumweltminister Geplante Kürzungen im Bundeshaushalt kritisiert Von dpa | 06.07.2023, 15:52 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat geplante Kürzungen von Bundesmitteln für die Strukturförderung ländlicher Räume kritisiert. „Die Kürzungen stehen im kompletten Widerspruch zum Bekenntnis der Bundesregierung, sich für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse gerade auch in ländlichen Räumen einzusetzen“, sagte Backhaus am Donnerstag in Schwerin. Konkret gehe es um Kürzungen bei der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) auf Bundesebene. Hierfür stehen 2024 seinen Aussagen nach deutschlandweit 300 Millionen Euro weniger zur Verfügung als bisher.