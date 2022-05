Während der Arbeitszeit muss der Abreitgeber keine zusätzlichen Raucherpausen genehmigen. Im Gegenteil. FOTO: Christin Klose/dpa Reaktionen auf Gerichtsbeschluss Arbeitgeber in MV müssen extra Raucherpausen nicht akzeptieren Von Sebastian Lohse | 17.05.2022, 05:00 Uhr

In der Arbeitszeit wird gearbeitet, geraucht werden darf nur in der Pause. Daran kann auch der Betriebsrat nichts ändern, wie ein Gericht in MV beschloss.