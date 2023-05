Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Demonstration Gericht kassiert Auflagen für Protestcamp gegen Messe Von dpa | 04.05.2023, 16:49 Uhr

Eine Initiative von Militärgegnern hat sich mit einem Eilantrag für ein geplantes Protestcamp gegen eine anstehende internationale maritime Rüstungsmesse in Rostock weitgehend durchgesetzt. Das Verwaltungsgericht Schwerin setzte am Donnerstag per Beschluss mehrere Auflagen der Stadt Rostock außer Kraft. Damit kann das geplante Camp näher als verfügt an dem Messestandort aufgebaut und die Zelte auch zur Übernachtung genutzt werden.