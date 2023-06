Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteil Gericht will Entscheidung zum Kranunfall von 2020 mitteilen Von dpa | 21.06.2023, 02:47 Uhr

Das Landgericht Rostock will am Mittwoch (13.30 Uhr) in der Güteverhandlung über einen spektakulären Unfall bei der Verladung zweier Kräne im Rostocker Seehafen eine Entscheidung verkünden. Dabei muss es sich in diesem Rahmen nicht notwendigerweise um ein Urteil handeln. Es können auch weitere Verfahrensvorgaben gemacht werden. Es geht um eine Schadenersatzforderung in Millionenhöhe.