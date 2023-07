Bio-Obstbauer auf der Insel Rügen Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Agrar Geringere Apfelernte als im Vorjahr erwartet Von dpa | 04.07.2023, 06:20 Uhr

Trotz einer reichen Blüte sind die Erwartungen an die Apfelernte in MV dieses Jahr nicht sehr groß. Ein Grund dürfte die große Vorsommertrockenheit und in der Folge ein starker Junifruchtfall sein.