Gesellschaft Geschlechtsidentität: Umfrage sucht Lösungen Von dpa | 17.02.2023, 15:33 Uhr

Mit einer Online-Umfrage will die Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern Ideen für den Kampf gegen die Diskriminierung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen oder queeren Menschen sammeln. „Mit dem Landesaktionsplan haben wir unser Ziel bereits im Jahr 2015 klar formuliert: Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sollen gleichberechtigt und ohne Angst vor Ausgrenzung und Anfeindung, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung, leben können“, sagte Stefanie Drese (SPD) am Freitag in Schwerin.