Agrar Gestiegene Kosten: Landwirte beraten Probleme bei Bauerntag Von dpa | 30.03.2023, 00:49 Uhr

Die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten sowie wachsende bürokratische Hemmnisse machen Landwirten in Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen. Beim Bauerntag in Linstow (Landkreis Rostock) wollen am Donnerstag (09.30 Uhr) mehrere hundert Landwirte mit Politik und Fachleuten über Lösungen beraten. Dazu wird am Nachmittag auch Landesagrar- und -umweltminister Till Backhaus (SPD) erwartet. Diskutiert wird vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine auch die künftige Sicherheit in der Nahrungsmittelversorgung.