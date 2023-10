Die Polizei in Nordwestmecklenburg ist mit Hilfe von Ortungstechnik auf die Spur von Dieben gekommen, die DDR-Kultmopeds gestohlen hatten. Die Simson-Kleinkrafträder waren in der Nacht zum 14. Oktober in Dahlberg nördlich von Schwerin aus einer Garage verschwunden, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Wismar sagte. Die Eigentümer bekamen allerdings zwei Tage später ein Signal von dem GPS-Bauteil, mit dem die Mopeds vom Typ S51 vorher aufgerüstet worden waren.



Dem ging die Polizei nach - und fand die Simson-Mopeds im etwa 15 Kilometer entfernten Grevesmühlen. Dort standen sie in einer Garage. Deren Eigentümer wurde bereits ermittelt und muss sich nun wegen Verdachts des Diebstahls verantworten. Der Eigentümer bekam seine Simson-Maschinen, die einst in Suhl gebaut wurden, wieder zurück. Modernisierte Zweiräder aus jener Zeit, die etwas aufgearbeitet sind, werden zu Preisen von mehreren tausend Euro gehandelt.