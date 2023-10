Notfälle Gesuchter Angler tot in Ostseebucht bei Prohn gefunden Von dpa | 15.10.2023, 18:36 Uhr | Update vor 38 Min. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Vier Tage nach seinem Verschwinden hat die Wasserschutzpolizei in der Ostseebucht Prohner Wiek einen vermissten Angler entdeckt. Er wurde am Sonntag bei starkem Wind leblos in der Bucht angespült und geborgen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die genaue Todesursache sei aber noch nicht geklärt.