Regierung Gesundheitsbehörden in MV für Grippe-Saison gewappnet Von dpa | 06.10.2023, 15:55 Uhr | Update vor 6 Min. Stefanie Drese Foto: Frank Hormann/dpa

Die Gesundheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern haben Konsequenzen aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie gezogen und sehen sich nach Angaben von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) für die bevorstehende Grippe-Saison gerüstet. Eine wesentliche Lehre sei, dass die fortlaufende Erfassung, Analyse und Interpretation von Daten im Zusammenhang mit Infektionen unerlässlich ist. „So können wir Krankheitsverläufe umfassend identifizieren und möglichst frühzeitig auf Entwicklungen reagieren“, erklärte Drese am Freitag in Schwerin. Gelder von Bund und Land seien eingesetzt worden, um die Überwachungsmechanismen zu optimieren.