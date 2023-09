Regierung Gesundheitsministerin: „Drug Checking“ ab Jahresende in MV Von dpa | 19.09.2023, 17:18 Uhr | Update vor 22 Min. Kokain Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ab Jahresende sollen Drogen-Konsumenten in Mecklenburg-Vorpommern ihren illegalen Stoff in Rostock auf Inhaltsstoffe testen lassen können. Das Gesundheitsministerium bereite derzeit die dafür nötige Verordnung vor, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin. Erst im Juni hatte der Bundestag beschlossen, dass die Länder solche Modellvorhaben erlauben können, wenn damit eine Risikobewertung und gesundheitliche Aufklärung verbunden sei.