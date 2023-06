Sportministerin Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Krankenhäuser Gesundheitsministerin will Übergangspflege erleichtern Von dpa | 14.06.2023, 18:33 Uhr

Übergangspflege soll in Krankenhäusern der Vorstellung von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) nach öfter zur Anwendung kommen. „Überbordende Dokumentationspflichten und anderer bürokratischer Aufwand müssen so reduziert werden, dass sie die Übergangspflege nicht verhindern“, sagte Drese am Mittwoch in Schwerin. Wegen der inzwischen kürzeren Liegezeiten in den Kliniken sei das Thema dringlich. Als Übergangspflege wird eine temporäre stationäre Betreuung im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt bezeichnet.