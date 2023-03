Heiko Geue Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Finanzminister Geue: Halbe Milliarde aus Schutzfonds für Schuldentilgung Von dpa | 20.03.2023, 15:52 Uhr

Der Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern will knapp die Hälfte der noch im MV-Schutzfonds befindlichen Mittel für die Tilgung von Schulden einsetzen. „Ich plane, dem Kabinett vorzuschlagen, in 2024 eine Sondertilgung von bis zu 500 Millionen Euro vorzunehmen. In der Folge müssen ab 2025 jedes Jahr – 20 Jahre lang – 25 Millionen Euro Schulden weniger regulär getilgt werden“, teilte Minister Heiko Geue (SPD) der dpa auf Nachfrage am Montag in Schwerin mit.