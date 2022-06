ARCHIV - Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat Gesellschaft GEW fordert bessere Bildungsbedingungen in MV Von dpa | 01.06.2022, 14:34 Uhr

Die Lehrer- und Erziehergewerkschaft GEW hat zum Internationalen Kindertag bessere Bildungsbedingungen in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. So müssten die Gruppengrößen in der Kinderbetreuung verkleinert werden, verlangten die beiden GEW-Landesvorsitzenden Annett Lindner und Nico Leschinski am Mittwoch. Eine Fachkraft sollte demnach in der Krippe nicht mehr als vier Kinder betreuen, im Kindergarten acht und im Hort zwölf. Derzeit sind es in der Krippe sechs, im Kindergarten 15 und im Hort 22 Kinder je Fachkraft.