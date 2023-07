Lehrerin Foto: Peter Kneffel/dpa/Illustration up-down up-down Bildungsgewerkschaft GEW zum Schuljahresende: Schwache Lernergebnisse Von dpa | 13.07.2023, 16:07 Uhr

Zum Ende des Schuljahrs in Mecklenburg-Vorpommern hat die Lehrer- und Erziehergewerkschaft GEW Kritik an der Bildungspolitik der rot-roten Landesregierung geübt. Unterrichtsstunden seien ausgefallen, Förderstunden hätten nicht gegeben werden können, die Lernergebnisse ließen zu wünschen übrig, erklärten die beiden Landesvorsitzenden der GEW in MV, Nico Leschinski und Annett Lindner, am Donnerstag. „Wir haben das Gefühl, dass es an allen Ecken und Enden in der Bildung brennt.“