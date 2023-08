Historisch-Technisches Museum Peenemünde. Billiglöhne im eigenen Haus: Gewerkschaft droht Schwesig-Regierung mit Streik Von Uwe Reißenweber | 24.08.2023, 14:24 Uhr Der Tarifstreit zwischen den Mitarbeitern des Historisch-Technisches Museums Peenemünde und der Landesregierung hat eine „neue Eskalationsstufe“ erreicht. Foto: Stefan Sauer up-down up-down

Die regierende SPD trägt ihren Einsatz für mehr Tariftreue in MV gerne wie eine Monstranz vor sich her. Selbst erfüllen die Genossen ihren hehren Anspruch in einem speziellen Fall aber nicht, kritisiert die Gewerkschaft.