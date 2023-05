Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Gewerkschaft NGG kündigt Warnstreiks in MV ab Donnerstag an Von dpa | 24.05.2023, 18:09 Uhr

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat ab diesem Donnerstag Warnstreiks in der Nahrungsmittelbranche angekündigt, um Druck im Tarifkonflikt zu machen. Die jüngste Verhandlungsrunde am Mittwoch in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sei aus Sicht der Gewerkschaft enttäuschend verlaufen, sagte NGG-Verhandlungsführer Jörg Dahms.