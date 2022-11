Demonstration Foto: Oliver Dietze/dpa up-down up-down Tarifkonflikt Gewerkschaft ruft im Norden erneut zu Warnstreik auf Von dpa | 14.11.2022, 14:12 Uhr

Die IG Metall erhöht im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie den Druck und hat Zehntausende Beschäftigte im Norden für Mittwoch zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen seien Betriebe in allen fünf norddeutschen Bundesländern, teilte die IG Metall Küste am Montag mit. Die Gewerkschaft plane an ihrem „Küstenaktionstag“ in 13 Städten Demonstrationszüge und Kundgebungen.