DHL-Warnstreik in Rostock Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Rostock Gewerkschaft: Rund 500 Menschen bei Post-Warnstreiks Von dpa | 06.02.2023, 15:44 Uhr

Post-Beschäftigte in Mecklenburg-Vorpommern haben am Montag im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post erneut die Arbeit niedergelegt. 500 Beschäftigte aus dem ganzen Land hätten sich in Rostock versammelt und für eine deutliche Lohnerhöhung protestiert, sagte der Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Postdienste, Lars-Uwe Rieck, am Montagnachmittag. Gewerkschaftsangaben zufolge blieben am Montag rund 1,3 Millionen Postsendungen im Norden zunächst unbearbeitet.