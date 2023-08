Tarifverhandlungen Gewerkschaft will Mecklenburger Backstuben bestreiken Von dpa | 10.08.2023, 17:04 Uhr Bäckerei Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat einen Streik bei den Mecklenburger Backstuben in Waren für Freitag angekündigt. Der Arbeitgeber habe in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen keine tabellenwirksame Entgelterhöhung angeboten, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Von der NGG gefordert wird eine Erhöhung der Löhne um 2,59 Euro pro Stunde.