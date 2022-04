ARCHIV - Das Logo des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hängt an einer Wand. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild FOTO: Christoph Schmidt Tag der Arbeit Gewerkschaften rufen zu Kundgebungen am 1. Mai auf Von dpa | 01.05.2022, 02:35 Uhr

Die Gewerkschaften haben zum Tag der Arbeit am 1. Mai zu verschiedenen Kundgebungen und Veranstaltungen in ganz Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen. „Es ist ein tolles Gefühl, dass wir in diesem Jahr endlich wieder auf den Plätzen sind und mit den Menschen den Tag der Arbeit feiern können. Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt kommen nicht von selbst“, sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Norden, Laura Pooth.