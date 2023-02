Deutscher Gewerkschaftsbund Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild up-down up-down Arbeitsmarkt Gewerkschaftsbund: Tariftreue bei Vergaberegeln gutes Signal Von dpa | 01.02.2023, 13:09 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht die geplanten Tarifregeln für öffentliche Aufträge in Mecklenburg-Vorpommern als Maßnahme gegen Lohndumping. „Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird mit den neuen Vergaberichtlinien seiner besonderen Verantwortung für den Einsatz von Steuermitteln, aber auch bei der Gestaltung guter Arbeitsbedingungen und Löhnen der Beschäftigten gerecht“, sagte Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des DGB Nord, am Mittwoch in Schwerin.