Nordwestmecklenburg Gewitter bringen Abkühlung: Unfälle und Schäden Von dpa | 05.08.2022, 08:10 Uhr

Gewitter mit starken Sturmböen haben Mecklenburg-Vorpommern etwas Regen und kühlere Temperaturen gebracht. In Westmecklenburg gab es Unfälle und Schäden. Wie Polizei und Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilten, wurden bei Unfällen nahe Klütz und auf der Autobahn 20 bei Schönberg (Nordwestmecklenburg) am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt.