ARCHIV - Regentropfen auf einer Windschutzscheibe. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Wetter Gewitter und Schauer im Nordosten Von dpa | 20.06.2022, 07:35 Uhr

Schauer und einzelne Gewitter werden am Montag in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Vor allem am Nachmittag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Gewittern zu rechnen, bei denen örtlich Windböen und Graupel möglich sind. Tagsüber werden laut der Vorhersage bei zunehmendem Wind Höchstwerte zwischen 16 und 19 Grad erreicht.